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Новий автобусний маршрут та припиненя руху маршрутів

Опубликовано 24 Апр 2020

транспорт автоЗ метою поліпшення транспортного обслуговування міста, з 25 квітня буде запущено новий автобусний маршрут №8А «ЖМР«Курчатова»- сел. Південне». Маршрут зв’яже Кальміуський з Центральним і Приморським районами міста.

Також були враховані побажання жителів міста про можливість з’єднати транспортом ЖМР «Курчатова» і сел. Волонтерівка. Схема руху автобуса маршруту №8А «ЖМР« Курчатова» — сел. Південне»- додаток №1.

З 25 квітня буде змінена схема руху автобусного маршруту №2 «пл. Визволення — сел. Моряків». Зокрема, схему руху продовжено до площі Визволення. Схема руху автобуса маршруту №2 «Центральний ринок — сел. Моряків» — додаток №2.

Додатково інформуємо, що у зв’язку з низьким пасажиропотоком з 25 квітня припиняють рух маршрути №108, №112, №118, №153, №156, які здійснюють перевезення працівників відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16.03.2020 №211 (зі змінами, в тому числі № 255 та ін.). Автобуси наведених вище маршрутів будуть розподілені на інші маршрути міста для забезпечення стабільного транспортного обслуговування.

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