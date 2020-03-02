Новий сервіс у ЦНАП: маріупольці можуть консультуватись онлайн

Центр надання адміністративних послуг впроваджує новий сервіс онлайн-консультування за будь-якими питаннями адміністративних послуг. Він допоможе отримати консультацію за допомогою відео зв’язку з адміністратором ЦНАП.

Скористатися сервісом можливо за допомогою Skype — контакт Mariupol_cnap, або здійснивши відео-дзвінок у додатку Viber за номером телефону 095 106 12 37.

Онлайн-консультування проводиться за наступним графіком.

З питань надання адміністративних послуг:

Понеділок з 08.00 до 10.00

Середа з 14.00. до 16.00

З питань реєстрація місця проживання та оформлення паспортних документів:

П’ятниця з 08.00 до 10.00

Заявник також має можливість отримати онлайн-консультацію в зручну дату та час (за графіком роботи ЦНАП), для чого має звернутися до Центру за телефонами 0679410444, 0951061237, 58-70-50.