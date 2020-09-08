Новий тролейбусний маршрут №3 зв’яже ЖМР «Західний» і залізничний вокзал

У Маріуполі запустили тролейбусний маршрут №3. Він пов’язує ЖМР «Західний» і залізничний вокзал. Це стало можливим завдяки прибуттю в місто четвертої партії тролейбусів.

15 нових «електрокарів» вже пройшли обкатку і повноцінно підготовлені до роботи. Вони замінять старий транспорт на 8 маршрутах і посилять роботу ще шести маршрутів. Тим самим поліпшивши транспортне обслуговування селищ Слобідка і Гавань та скоротивши час очікування на зупинках.

Важливо, що споживання електроенергії в нових тролейбусах менше на 35%. Вони обладнані системою кондиціонування, відкидним пандусом для людей з інвалідністю, електронними табло. У салоні встановлені комфортні сидіння польського виробництва зі спеціальним покриттям, що миється. Транспорт попередньо підготовлений під установку валідаторів для впровадження системи електронних квитків. Згідно з графіком поставки до кінця 2020 року в Маріуполь приїде остання партія тролейбусів. Всього їх закуплено 72.

Протяжність нового маршруту — 7,7 км. Він з’єднає ключові об’єкти інфраструктурного та соціального значення: Академію поліції, МДУ, ЦНАП, ПДТУ, Театральну площу та залізничний вокзал.

Зараз в Маріуполі ведеться розробка транспортної моделі розвитку до 2030 року. Фахівці вироблять алгоритм заміщення транспорту в майбутньому і коригування маршрутів в залежності від затребуваності. Для цього в салонах автобусів і тролейбусів встановлені датчики обліку пасажиропотоку та камери відеоспостереження.

За словами директора департаменту транспорту та зв’язку Василя Клата, всі кондуктори та водії в обов’язковому порядку проходять навчання з надання допомоги людям з інвалідністю.