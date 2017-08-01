Новий знайомий вдарив жінку по обличчю та заволодів її грошима

По допомогу до поліції звернулася 52-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що її новий знайомий викрав в неї 3 тисячі гривень.

На місце виїхали співробітники карного розшуку Лівобережного відділення поліції.

Оперативники встановили, що ввечері на одному з місцевих пляжів потерпіла познайомилася з чоловіком та запросила його до свого помешкання. Дізнавшись, де у нової знайомої знаходяться гроші, чоловік вдарив її та забрав усі заощадження.

Поліцейські провели ряд першочергових розшукових заходів та впродовж доби затримали підозрюваного у грабежі.

Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше притягувався до відповідальності за розбої та грабежі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років.