Новогодний калейдоскоп «Мир в ожидании чуда»

Совсем скоро Новый год — пожалуй, самый любимый всеми праздник, когда и стар, и млад радуется смене года, когда всё вокруг такое яркое, праздничное и нарядное. Есть что-то волшебное в этом празднике. В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами открывается еще одна новая страница в жизни. Мы вступаем в Новый год с самым прекрасным настроением, с самыми добрыми пожеланиями и светлыми чувствами.

Создали праздничную атмосферу для читателей, учащихся 5-В и 6-Б классов ОШ № 15, сотрудники Центральной библиотеки для детей города Мариуполя — подготовили новогодний калейдоскоп «Мир в ожидании чудес». Дети узнали о том, как празднуют Новый год в Италии и Франции, США и Японии, на Кубе и в Испании. Открытием для ребят стало, что есть страны на земном шаре, где Новый год 1 января не празднуют – Иран, Саудовская Аравия, Израиль. Эти страны живут по своим собственным календарям и особому летоисчислению.

Один из приятных моментов в любом празднике это, конечно же, подарки! А самый лучший подарок для детворы – шоколад. Библиотекари не просто рассказали об истории этого лакомства, но и устроили дегустацию с чаепитием для своих гостей.

Весёлые конкурсы и викторины добавили хорошего настроения в наш новогодний калейдоскоп. Ребята поздравили с наступающими праздниками своих педагогов, библиотекарей и всех жителей Мариуполя, и украсили своими добрыми словами «ёлочку пожеланий». Дети желали добра, счастья, весёлых праздников, а главное — чтобы поскорей закончилась война.

Но сюрпризы на этом не закончились! Завершающим аккордом новогодней встречи стало раскрашивание шаров для гирлянды, которая будет украшать сквер у Драмтеатра. За это дело детвора принялась с особым энтузиазмом, ведь теперь каждый внёс свою лепту в украшение нашего замечательного города!

Встреча прошла очень весело, подарила и ребятам, и взрослым чудесное настроение и массу позитивных эмоций!

Ирина Михалльчук