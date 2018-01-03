Новогодний квест в музее «По следам Деда Мороза»

Мариупольский краеведческий музей к Новогодним и Рождественским праздникам приготовил для жителей и гостей города квест-игру «По следам Деда Мороза». Всех желающих пройти увлекательный новогодний квест ждет проверка на смекалку: это настоящее расследование с загадками и определенными препятствиями.

Квест разработан как для семьи, группы, так и для одиночных посетителей. Пройдя квест, Вы получите важные навыки, которые нужны настоящему историку-детективу. Пройти музейный новогодний квест можно в краеведческом музее по адресу: ул. Георгиевская, 20.

Плата за квест не взимается, приобретаются только входные билеты в музей. Квест проходит до 14 января 2018 года.