Новогодняя программа праздников в Мариуполе

В новогоднюю ночь 31 декабря праздничные мероприятия начнутся с 19:00 и завершатся в 4:00.

Новогодняя программа на Театральной площади

19:00 — 20:00 — поздравления Святого Николая

20:15 — 21:45 — выступление кавер-бэнда «Ковер»

22:00 — 23:00 — зимнее караоке

23:00 — 00:45 — выступление кавер-бэнда «City Style Cover Band»

00:45 — 4:00 — DJ Max

Новогодняя программа в Парке «Веселка»

18:30 — 19:30 — зимнее караоке

19:30 — 21:00 — выступление кавер-бэнда

21:00 — 1:00 — DJ Butesha

Стала известна также полная программа праздничных мероприятий в Театральном сквере и парке «Веселка» с 19 декабря по 14 января.

Театральный сквер

Парк «Веселка»

Графiк руху транспорту можна подивитися тут.