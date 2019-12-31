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Новогодняя программа праздников в Мариуполе

Опубликовано 31 Дек 2019

В новогоднюю ночь 31 декабря праздничные мероприятия начнутся с 19:00 и завершатся в 4:00.

Новогодняя программа на Театральной площади

  • 19:00 — 20:00 — поздравления Святого Николая
  • 20:15 — 21:45 — выступление кавер-бэнда «Ковер»
  • 22:00 — 23:00 — зимнее караоке
  • 23:00 — 00:45 — выступление кавер-бэнда «City Style Cover Band»
  • 00:45 — 4:00 — DJ Max

Новогодняя программа в Парке «Веселка»

  • 18:30 — 19:30 — зимнее караоке
  • 19:30 — 21:00 — выступление кавер-бэнда
  • 21:00 — 1:00 — DJ Butesha

Стала известна также полная программа праздничных мероприятий в Театральном сквере и парке «Веселка» с 19 декабря по 14 января.

Театральный сквер

Парк «Веселка»

Графiк руху транспорту можна подивитися тут.

 

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