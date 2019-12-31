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Новогодняя программа праздников в Мариуполе
Опубликовано 31 Дек 2019
В новогоднюю ночь 31 декабря праздничные мероприятия начнутся с 19:00 и завершатся в 4:00.
Новогодняя программа на Театральной площади
- 19:00 — 20:00 — поздравления Святого Николая
- 20:15 — 21:45 — выступление кавер-бэнда «Ковер»
- 22:00 — 23:00 — зимнее караоке
- 23:00 — 00:45 — выступление кавер-бэнда «City Style Cover Band»
- 00:45 — 4:00 — DJ Max
Новогодняя программа в Парке «Веселка»
- 18:30 — 19:30 — зимнее караоке
- 19:30 — 21:00 — выступление кавер-бэнда
- 21:00 — 1:00 — DJ Butesha
Стала известна также полная программа праздничных мероприятий в Театральном сквере и парке «Веселка» с 19 декабря по 14 января.
Театральный сквер
Парк «Веселка»
Графiк руху транспорту можна подивитися тут.