Новорічні вогники мрій засяють у парку «Веселка»

Одна з новорічних локацій Маріуполя – Лівобережний парк «Веселка». Він засяє по-новому: від ялинки, оленів, трикутних арок до зірок між деревами.

Казкова магія починається біля ялинки, навколо якої розмістять конуси, що мерехтять теплим світлом. Від самої верхівки ялинки до цих конусів простягнуться гірлянди.

Поруч розташуються ярмаркові будиночки. Вони будуть виконані у сучасному стилі та декоровані ніби величезні подарункові пакунки.

Шлях до ялинки теж буде наповненим дивами. Уздовж центральної алеї парку встановлять трикутні арки. Відчути присутність «магії» тут можна буде просто пройшовши крізь трикутний тунель — він змінить ілюмінацію, щойно ви це зробите.

Крім того, парк перетвориться на справжній казковий ліс. Тут можна зустріти світлодіодних оленів, а між деревами будуть літатимуть зірки. По всьому парку «заховаються» шість бичків — символів Нового року. Кожен з них має індивідуальний дизайн, бо був вручну розписаний художницею Марією Тумановою.

Зовсім скоро кожен житель та гість Маріуполя зможуть зануритися в новорічний настрій. Святкові локації відкриються одночасно 19 грудня на День Святого Миколая.