Новорічний майстер-клас об’ємної аплікації

Передноворічна суєта закрутила і дітей, і дорослих: дітлахи старанно пишуть листи Дідові Морозу, замовляючи подарунки, а батьки намагаються, у міру можливості, задовольнити бажання своїх чад, щоб ті вступили в Новий Рік щасливі і задоволені.

А ще, щоб наступний рік був вдалим і щасливим, згідно з традицією, святковий стіл повинен бути прикрашений символом майбутнього року. Тому співробітники бібліотеки ім. О.С. Серафимовича спільно з КСН «Новоселівка», провели для дітей новорічний майстер-клас з виготовлення об’ємної аплікації у вигляді веселої пустотливої собачки.

Перед початком роботи бібліотекарі розповіли дітям про свято і його традиції, супроводжуючи розповідь демонстрацією слайд-шоу. А так як чотириногий живий символ (і не один!) є у кожної присутньої на занятті дитини, то монолог співробітників бібліотеки плавно переріс в бурхливе обговорення всіх переваг улюблених вихованців. Коли хлопці та дівчатка накричалися і наговорилися, перейшли безпосередньо до роботи.

Як завжди, працювали швидко і акуратно, тому їх сімейні новорічні столи будуть прикрашені гідним символічним декором. А по завершенні заходу дітлахів чекав сюрприз: солодкі новорічні подарунки від народного депутата С.О. Тарути, вручені активом КСН «Новоселівка».