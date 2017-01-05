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Новый год шагает, праздники дарит

Опубликовано 07 Янв 2017

OВот и настал 2017 год. С Новым годом у каждого из нас связано много ассоциаций. Новый год дарит новые впечатления, знания и умения. Сотрудники детской библиотеки имени А.С. Пушкина подготовили для своих читателей много интересных новогодних мероприятий. Учащиеся класса 4-1 УВК «Гимназия-школа № 1» приняли участие в увлекательном новогоднем развлечении «Новый год шагает, праздники дарит».

Когда Новый год приходил 1 марта, а когда 1 сентября? Почему Рождество отмечается 25 декабря и 7 января? Как Святой Николай стал Санта Клаусом, и почему к нам приходит год Огненного Петуха, узнали читатели. А еще они ответили на вопросы «Новогоднего калейдоскопа» и прослушали ремикс на песню «В лесу родилась елочка», щедривку «Щедрик» («Песня серебряных колокольчиков»), «Святки» — фрагмент из альбома П.И. Чайковского «Времена года».

Елена Иванова

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