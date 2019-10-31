Новый маршрут 16А: ЖМР «Западный» — пр. Защитников Украины

Уже сегодня в городе начал курсировать новый автобусный маршрут — № 16А «ЖМР «Западный» — пр. Защитников Украины». Он существенно повысит качество транспортного обслуживания Левобережного района.

Новый маршрут усилит работу маршрутов № 15 и 15А. Позволит разгрузить основные магистрали в часы пик. Также повысит удобство пользования коммунальным транспортом на основных магистралях Левобережного и Центрального районов.

На маршруте будет работать 8 автобусов марки «МАЗ-203». Его протяженность — 21,2 км. Время движения от начальной до конечной остановки составляет 63 минуты. Время работы — с 5:00 до 23:00, интервал между автобусами в час пик — 15 минут.

Стоит отметить, что водителем одного из автобусов нового маршрута стала женщина. Единственная представительница прекрасного пола среди водительского состава автобусного парка города.

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