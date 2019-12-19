Новый маршрут соединит Приморский и Левобережный районы

С сегодняшнего дня по улицам города будет курсировать новый автобусный маршрут под № 28а. Он будет двигаться от МКР «Черемушки» до МКР «Восточный». Его протяженность составляет 25,5 км. Время работы — с 5.25 до 23.00. С работой нового маршрута ознакомился мэр Вадим Бойченко.

На линию 28а выйдет 7 автобусов большой вместимости с интервалом в 30 минут в часы пик. Маршрут восстановит транспортное сообщение ЖМР «Черемушки» и ЖМР «Восточный», которого не было более 10 лет. Усилит работу транспорта в Левобережном, Центральном и Приморском районах. Появится новое направление с проспекта Строителей до Левого берега, которое ранее отсутствовало.

По словам Вадима Бойченко этот маршрут, который мы запускаем, предоставляет нашим жителям новые возможности и делает муниципальный транспорт более доступным. Первым этапом на этом пути стало замещение транспорта — 113 единиц техники обновились.

«Сегодня мы перешли на этап развития — 30 новых автобусов уже поехали маршрутами Мариуполя. Ключевое — мы воплощаем в жизнь новую транспортную модель, анализируя потребности жителей нашего города. Именно поэтому мы возрождаем маршрут №28, который был забыт 10 лет назад», - отметил мэр.

Новый 28а будет курсировать через важные объекты: Мультицентр, парк «Веселка», МК «Азовсталь», Драмтеатр, городская больница №3, Центр предоставления административных услуг, Азовский морской институт, Донецкий юридический институт и Морской торговый порт.



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