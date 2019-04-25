Обставини ДТП, в якій загинув чоловік

Зіткнення автомобілів марки «Nissan» та «HondaAccord» сталося сьогодні о 07.50. Внаслідок аварії один з водіїв транспортного засобу помер на місці. За фактом відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними при виконанні маневру повороту у невстановленому місці 58-річний водій авто «Nissan» скоїв зіткнення з авто «HondaAccord», який рухався у попутному напрямку. Керманич автомобіля «Nissan» загинув.

На місці працювали слідчі обласного главку.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).