Офіційно звернутися до поліції Донеччини можна усіма засобами зв’язку

Отримати статистичну, правову, довідкову та іншу інформацію про роботу поліції, а також надати оцінку діям поліцейських можна у будь-якій зручній формі – телефоном, факсом, звичайною або електронною поштою.

Аби покращити взаємодію з населенням, ми проаналізували, з чим звертаються громадяни до поліції Донеччини.

Загалом в цьому році до поліції регіону надійшло та було опрацьовано майже стільки ж звернень, скільки й за аналогічний період минулого року – близько 11,5 тисяч. При цьому жителі стали більше звертатися особисто під час прийому громадян керівництвом, на «гарячу лінію», зросла і кількість звернень за допомоги інтернету.

Більшість звернень стосувалися злочинів, що вчинені або готуються, неправомірних дій або бездіяльності співробітників поліції, ходу розгляду кримінальних проваджень. Не менш часто громадяни зверталися до поліції зі своїми соціально-побутовими проблемами – таким було кожне сьоме звернення.

Безпосередньо діяльності поліції стосувалися більше 3 тисяч звернень. З них 317 разів громадяни зверталися з кадрових питань (прийом на роботу до поліції тощо) та 64 рази просили заохотити поліцейських, які допомогли у тій чи іншій проблемній ситуації.

Загалом вирішено 5,5 тисяч звернень від населення. Решта були передані в інші відомства або повернені заявникам через невідповідність — з роз’ясненнями щодо вимог подачі звернень.

Запити на публічну інформацію

В цьому році громадяни значно активніше цікавилися публічною інформацією поліції Донеччини. Кількість запитів на доступ до публічної інформації порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла вдвічі – з 350 до 704.

Третина усіх запитів на доступ до публічної інформації надійшла в Головне управління Нацполіції в Донецькій області в електронному вигляді. Порівняно з минулим роком кількість запитів, що надійшла електронною поштою, зросла на 40%.

Як звернутися до поліції Донецької області

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками — у разі колективного звернення) із зазначенням дати.

В електронному зверненні потрібно вказати дані для зворотного зв’язку. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Дізнатися більше та заповнити форму електронного звернення можна тут.

Електронна адреса ГУНП в Донецькій області (для електронних звернень громадян) gupolice@dn.npu.gov.ua.

Отримати доступ до публічної інформації – за посиланням.

«Гаряча лінія» - 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів).