Охорону публічної безпеки під час музичного фестивалю

У перший день фестивалю «MRPL.CITY 2017» на вулицях та блокпостах міста вже працюють понад 800 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Загалом безпеку під час масштабної події забезпечуватимуть понад 2000 правоохоронців.

Охорону публічної безпеки здійснюють сили поліції Маріуполя, обласного главку та Нацгвардії, додатково для забезпечення правопорядку прибули групи поліцейських з територіальних підрозділів поліції Донеччини.

За оперативною інформацією, бойовики можуть готувати диверсії під час масового музичного свята. У зв’язку з цим поліція Донеччини переведена у стан підвищеної готовності, місто взято під цілодобову охорону.

З ночі прифронтове місто патрулювали бійці спецпідрозділу «КОРД» на спецтехніці, а на ранок територію проведення фестивалю ретельно обстежили вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Для захисту людей з моря розпочато патрулювання вздовж берегової лінії на новому катері, яке триватиме протягом всього фестивалю. Екіпаж складається зі співробітників поліції та рятувальної служби.

Нарядами поліції перекрито все місто – як у місці проведення масового заходу, так і в кожному районі. На маршрутах патрулювання – патрульна поліція та групи швидкого реагування на сучасних автомобілях, обладнаних цифровою технікою.

Посилено роботу на блокпостах навкруги Маріуполя, поліцейські забезпечили кілька «кіл безпеки» та взяли під пильний контроль всі в’їзди-виїзди з міста. Аби перевірки проходили максимально швидко та зручно, на стоп-контролях збільшено кількість поліцейських.

Співробітники забезпечені спеціальними металодетекторами, переданими посольством США. Головні завдання правоохоронців — не допустити ввезення зброї та вибухівки та не дозволити потрапити у місто особам, які можуть дестабілізувати ситуацію або вчинити теракти.

Безпосередньо в місці проведення фестивалю, на пляжі «Піщаний», Головним управління Нацполіції в Донецькій області створено ситуаційний центр, який координуватиме всі заходи безпеки. До його складу увійшли поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії України, рятувальники, медики та інші представники задіяних міських служб.

Нагадуємо, що згідно з п.10 бойового розпорядження Антитерористичного центру заборонене «здійснення будь-яких польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення фото-, кіно- та відео- зйомок, а також відео, кіно- та фотозйомки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військової техніки, місцевості розташування військових підрозділів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВСУ, СБУ, що включені до сил та засобів АТО та об’єктів».

Варто зазначити, що працівники поліції мають право перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів — затримувати їх для встановлення особи, здійснювати особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться (ст.15 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»).

Поліція Донеччини закликає жителів та гостей Маріуполя з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки, адже вони спрямовані на забезпечення публічної безпеки та збереження життя людей.

Усі сили та засоби, задіяні на забезпечення безпеки 600-тисячного прифронтового міста, щойно пройшли публічний інструктаж та заступили на місця несення служби. У такому посиленому режимі вони працюватимуть три доби.