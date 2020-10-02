Поліцейські знайшли двох дівчаток, які зникли вранці в Маріуполі

9-річні подружки, які зникли дорогою зі школи, знайшлися цілими та неушкодженими. Дівчата злякалися собаки та весь цей час переховувалися у одному з дворів.

Дорогою додому школярки зустріли на своєму шляху собаку, злякалися та забігли до одного з приватних дворів. Тікаючи, одна з них навіть загубила свій черевичок. Декілька годин діти переховувалися та боялися вийти на вулицю.

Не дочекавшись дітей зі школи, батьки звернулися за допомогою до поліції.

Співробітники Приморського відділення поліції разом із патрульними поліцейськими перевіряли всі можливі місця перебування дітей, обстежували їх маршрут та невдовзі виявили біля одного з приватних дворів у той час, коли дівчата вирішили вийти зі схованки.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію 102. Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.