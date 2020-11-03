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Онлайн-забіг «Ula cup», який був приурочений до 242-річчя Маріуполя

Опубликовано 02 Ноя 2020

97211-123562528_799957193881143_5998839348681120342_nУ суботу студенти маріупольського осередку Української академії лідерства взяли участь в онлайн-забігу «Ula cup». Захід був приурочений до 242-річчя Маріуполя. Пробіжку підтримав начальник управління молоді та спорту Олексій Казанцев.

«Нам необхідно в умовах пандемії впроваджувати нові формати проведення спортивних заходів. Тому управління молоді та спорту підтримало таку ініціативу студентів академії», — підкреслив він.

Провести забіг в новому форматі ініціювали самі студенти. Кожен учасник повинен був пробігти не менше 1 км, записати пробіжку в мобільному додатку і зробити селфі. У Маріуполі в заході взяли участь понад 100 студентів.

«Всі разом ми пробігли 242 кілометри. Стільки ж років Маріуполю. Брали участь не тільки наші студенти, а й всієї України. Таким чином день народження Маріуполя об’єднало всю країну», — розповіла одна з організаторів заходу Аліна.

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