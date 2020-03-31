ООН оголошує конкурс бізнес-грантів на сході України

Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс бізнес-грантів для створення, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей. Та в окремих районах і містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря.

Метою програми є створення, відновлення та посилення ділової активності ММСП у ключових секторах економіки, які є критично важливими для подальшого економічного розвитку регіону. Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням https://bit.ly/33XLFL9.

Загальна сума грантового пулу, який буде розподілено протягом 2019-2020 років, складає 2,48 млн євро. Максимальна сума одного гранту: до 6,500 євро в гривневому еквіваленті. Підприємці, які отримають грант, мають зробити власний внесок у реалізацію бізнес-плану у розмірі не менше 25% від вартості гранту (у грошовій чи іншій формі, наприклад, безоплатною працею, наданням обладнання, приміщення тощо).

Заявки потрібно подавати виключно через онлайн систему прийому заявок за посиланням www.grant.ccc-tck.org.ua. Кінцевий термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 3 травня 2020 року. Неповні заявки, та заявки, що надійшли пізніше встановленого терміну, будуть автоматично відхилені.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

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