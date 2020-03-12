Опалювальний сезон завершено

У Маріуполі завершився опалювальний сезон, разом з яким було припинено подачу гарячої води.

Всі котельні міста зупинені на ремонт і почали підготовку до наступного опалювального сезону. Уже чотири роки в Маріуполі гаряча вода відключається спільно з опаленням.

Зазвичай опалення в Маріуполі відключали 15 квітня і раніше, якщо три доби температура не опускалася нижче +8 градусів. Цього року представники міської ради роз’яснили рішення влади продовжить опалювальний сезон до понеділка, 20 квітня, турботою про комфорт городян: «На предпасхальной неделе температура воздуха была от 10 до 12 градусов, при этом дул периодически сильный ветер, от жителей поступали сообщения, что им холодно, поэтому было принято решение до завершения празднования Пасхи не оставить людей, находящихся дома на карантине без тепла. При этом в домах, которые хотели отключить отопление по решению всех жильцов, это делалось».