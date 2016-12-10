Опасность, которая кроется за ледовым покрытием на водоемах

С приходом зимы и длительным сохранением температуры воздуха ниже нуля появляется опасность, прежде всего, для рыбаков и детей, которая кроется за ледяной поверхностью водоемов. Полиция Мариуполя напоминает правила поведения на льду, чтобы избежать несчастных случаев и уберечь жизнь и здоровье населения.

Казалось бы, правила поведения на льду знает каждый. О них рассказывают в учебных заведениях, предупреждают в СМИ, привлекая к информированию населения представителей МЧС, полиции. Однако, почти ежегодно регистрируются случаи, когда люди проваливаются под лед. К сожалению, не всегда их удается спасти. Заядлые рыбаки, любознательные дети, граждане в состоянии алкогольного опьянения, которые решили проверить толщину ледового покрытия… Правоохранители призывают жителей не пренебрегать элементарными нормами собственной безопасности и внимательно следить за своими детьми.

Минимальная толщина льда, способная выдержать вес взрослого человека, должна составлять не менее 7 см. Для сооружения катка и пешей переправы необходим более прочный слой — 12-15см, для проезда автомобиля — от 30см.

Не следует пересекать водоем в тех местах, где это запрещено и есть соответствующие знаки. Нельзя выходить на лед, если нет уверенности в том, что он достаточно прочным. Кроме того, запрещается выходить на лед в темное время суток, а также, если видимость затруднена. Состояние алкогольного опьянения при выходе на лед категорически недопустимо. Будучи нетрезвым, человек не ведет себя осторожно, притуплено чувство самосохранения. Более того, он не может вовремя сориентироваться, что может привести к беде.

Приближаются новогодние праздники и детские зимние каникулы. Родителям следует проводить с малышами разъяснительные беседы и запретить играть на ледяном покрытии водоемов.

Уважаемые граждане, будьте осторожны, не рискуйте жизнью!