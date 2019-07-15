Оперативники поліції Донеччини викрили підозрюваного у збуті амфетаміну

Чоловік діяв за перевіреною схемою: купував наркотик через мережу інтернета передавав клієнтам шляхом закладок. «Бізнесмен» був затриманий співробітниками Управління стратегічних розслідувань ГУНП В Донецькій області спільно зі слідчими Центрального відділу поліції під час отримання чергової наркопосилки. Вилучено 100 г амфетаміну.

Оперативники обласного главку поліції Донеччини отримали інформацію про збут наркотику на території Маріуполя.

Під час документування злочину поліцейські встановили, що реалізацією речовини займається 22-річний місцевий мешканець. Чоловік як раз планував отримати чергове наркотичне інтернет-замовлення.

Так, розробивши спеціальний план заходів, поліцейські затримали зловмисника тільки-но він отримав посилку. Під час її огляду оперативники вилучили 4 поліетиленових пакета з амфетаміном вагою по 25 г кожен.

Встановлено, що чоловік вживав всі засоби конспірації, діяв під вигаданим ім’ям. Психотропну речовину купував у мережі інтернет, потім, перебуваючи на орендованій квартирі, займався розфасовкою товару на «дози» від 0,25 до 20 грамів та в подальшому збував через так звані закладки.

Під час обшуку у помешканні фігуранта поліцейські вилучили електронні ваги, 2 пакетики з амфетаміном та прилади для виготовлення закладок.

Зловмиснику загрожує покарання строком від 5 до 8 років позбавлення волі.