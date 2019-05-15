Оперативники пройшли курс практичних стрільб від інструкторів з КОРДу

Двохмісячне навчання залишилось позаду, і 17 травня заступник начальника – начальник кримінальної поліції Донеччини Артем Кисько вручив «учням» сертифікати.

Одразу після відкриття на Донеччині поліцейського регіонального представництва Міжнародної Федерації стрільби та силового фітнесу розпочала навчання перша група правоохоронців. Старт осередку задали співробітники карного розшуку, чия професія – це підвищений ризик, а значить навички застосування вогнепальної зброї повинні бути бездоганними.

Протягом кількох місяців вони навчалися стріляти в будь-яких умовах, з найрізноманітніших положень, оскільки хто-зна, де їх підстерігатиме небезпека.

«За цей час ми показали хлопцям правильний хват, стойку, швидку зміну магазину, а також навчили працювати з прикриття та у будь-якій одежі, усуненню проблем затримок при поводженні зі зброєю. Все це спрямовано на підвищення підготовки співробітників поліції, оскільки первісна база – не бездоганна», — коментує інструктор, а також очільник осередку фітшутінгу на Донеччині боєць з КОРДу з позивним Кот.

По завершенню оперативники склали іспит та отримали відповідні сертифікати, які дозволять не тільки у разі необхідності застосувати знання та врятувати життя собі, напарнику або мешканцям, а й навчати своїх колег. До речі, один із «учнів» вже проводить заняття для своїх співслуживців з Центрального відділу поліції.

«На цьому ми не закінчуємо навчання. Наразі маю на меті зібрати наступну групу з числа співробітників груп реагування патрульної поліції, бо вони також на першому краї боротьби зі злочинністю, першими прибувають на місце пригоди за викликом 102, тому удосконалення вогневої підготовки не буде зайвим», — підсумував начальник кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.