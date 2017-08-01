Оперативники розшукали й затримали грабіжника

Майже місяць потерпілий своїми силами намагався встановити та знайти грабіжника, який заволодів його майном на одній з вулиць пізнього вечора. Коли самостійні пошуки виявилися марними, чоловік звернувся за допомогою до поліцейських.

Невідомий пограбував 38-річного маріупольця, скориставшись тим, що чоловік перебував напідпитку й не зміг йому протистояти. У результаті пограбування чоловік втратив мобільний телефон, золотий перстень та банківську картку. Спочатку потерпілий самостійно взявся за пошук грабіжника, а коли «приватне розслідування» не принесло результатів, написав заяву до поліції.

Дізнавшись всі деталі злочину, оперативники менш ніж за пів години встановили особу підозрюваного та розшукали його.

Ним виявився 34-річний місцевий мешканець із кримінальним минулим. За цей час зловмисник встиг збути чуже майно, та правоохоронці все ж таки встановили місцезнаходження речових доказів.

За фактом злочину, передбаченого ч. 1. ст. 186 «Грабіж»Кримінального Кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян: якщо так сталося, що вас пограбували, постарайтеся не втратити самоконтроль і запам’ятати будь-які особливості одягу, зовнішності, мови, поведінки нападників, а потім терміново, не зволікаючи, повідомте про подію за номером 102 або зверніться до найближчого відділу чи відділення поліції. Чим швидше інформація надійде до правоохоронців, тим більше шансів, що грабіжника буде затримано, а викрадене майно — повернено!