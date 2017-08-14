Оперативники Волновахи «за гарячими слідами» розкрили угон

Троє мешканців села Анадоль викрали автівку в Донському, покаталися та віддали її «на деталі». Проте насолодитися наживою довго не вдалося. У результаті комплексу оперативно-пошукових заходів вже на ранок зловмисники були затримані поліцейськими. Один із них – неповнолітній. Вирішується питання про відкриття одразу трьох кримінальних проваджень.

До поліції звернувся мешканець селище Донецьке. Чоловік розповів, що залишив свою машину біля під’їзду, а на ранок побачив, що її немає.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції, до розкриття злочину взялися й оперативники. Крок за кроком правоохоронці встановили, що до угону можуть бути причетні приїжджі гості.

Оперативно-пошукові заходи дали результати. Вже за кілька годин поліцейські завітали до зловмисників.

Було встановлено, що того вечора чоловіки – 30, 20 та 15 років – відпочивали у селищі Донське. Загулявшись, почали роздумувати, як повернутися додому. За попередніми даними, старший із товаришів, раніше вже судимий, нічого кращого не запропонував, як викрасти припарковану автівку.

Трохи покатавшись по селищу, чоловіки повернулися до рідного села. Автівку загнали у гараж до знайомих, там вона була частково розібрана.

Окрім того, під час вилучення транспортного засобу правоохоронці виявили й коноплі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 289 ч.2 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 309 ч.1 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Окрім того, вирішується питання про відкриття провадження за ст. 304 Кримінального кодексу України (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність). З родиною 15-річного хлопця також працюватимуть ювенальні поліцейські. Досудове слідство триває.