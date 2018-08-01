Оператор «102» врятувала дівчину, яка стала жертвою насильства з боку рідної матері

«Приїдьте, мене мама б’є»,- у телефонну слухавку крізь сльози говорила школярка. Вже за кілька хвилин на допомогу дівчинці виїхали співробітники поліції, а кваліфікована оператор колл-центру весь час утримувала маріупольчанку на лінії, заспокоювала та корегувала дії, аби не сталося біди.

Близько опівночі на лінію «102» зателефонувала 14-річна дівчина з Маріуполя, яка повідомила про конфлікт з нетверезою матір’ю. Допомогти заспокоїти агресивну жінку не могла ані донька, ані друг матері, який на той час знаходився в квартирі. Агресивне поводження переростало в побої з боку рідної людини, коли терпіти більше не було сил, неповнолітня звернулася за допомогою до поліції.

«Вже 2 місяці мама сильно п’є через смерть свого друга, а чому б’є мене – не знаю», — розповіла дитина.

Дівчина-оператор Єдиного аналітичного сервісного центру в найкоротший час дізналася головну інформацію від потерпілої – де відбуваються протиправні дії та особисті дані дівчини. Вже за хвилину на допомогу підлітку, яка потерпала від сімейного насильства, виїхали співробітники поліції.

Як повідомила дев’ятикласниця, це був далеко не перши випадок, коли мати підіймала на неї руку. Батько залишив родину саме через сильну алкогольну залежність дружини.

Оператор, яка вже не раз приймала повідомлення від неповнолітніх, які знаходилися у критичних ситуаціях, та володіє навичками спілкування з дітьми, змогла заспокоїти дівчину, поки правоохоронці не прибули на допомогу.

Вже за декілька хвилин у двері постукали поліцейські. Матір з донькою були доставлені до Лівобережного відділення поліції, де з родиною провели профілактичну бесіду. Наразі сім’я знаходиться під контролем співробітників ювенальної превенції , вирішується питання щодо складання адміністративного протоколу ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Вчинення домашнього насильства) та про тимчасове поміщення дівчинки до реабілітаційного центру.