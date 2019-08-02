Оператор колл-центру 102 допомогла убезпечити неповнолітніх дівчат від п’яного чоловіка

У Маріуполі дві подруги 13 та 15 років подзвонили до поліції, коли нетверезий чоловік повідомив їм, що вбивав людей, пропонував піти з ним та хапав за комір. Співробітниця колл-центру 9 хвилин утримувала дівчаток на лінії та стежила, щоб вони залишалися у безпеці до приїзду поліцейських.

«Мамо, привіт, можете приїхати, тут чоловік не в собі», — дівчинка зробила вигляд, що телефонує додому, а сама набрала номер 102.

Школярка повідомила, що до неї та її 13-річної подруги у сквері чіпляється підозрілий чоловік напідпитку. Підлітки побоювалися, що він може бути небезпечним.

Дівчина-оператор, за лічені хвилини дізнавшись необхідну інформацію, спрямувала на допомогу наряд поліції. А поки поліцейські їхали на виклик, утримувала неповнолітню заявницю на зв’язку та професійно коригувала дії підлітків, щоб убезпечити їх від незнайомця.

Співробітниця Єдиного аналітичного сервісного центру «передала» дітей під захист патрульних поліцейських, які швидко прибули на виклик.

Офіцери склали на чоловіка адміністративні протоколи за хуліганство та вживання алкогольних напоїв у заборонених місцях та провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, поліція реагує на всі повідомлення, незалежно від віку заявників. Оператори колл-центру 102 мають підготовку для надання кваліфікованої допомоги дітям та використовують міжнародну практику утримання дитини на лінії задля її безпеки.