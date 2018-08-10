Операція «Мігрант»

За десять днів проведення операції поліцейські виявили 59 порушників міграційного законодавства. З них 7 нелегалів, які будуть примусово повернені у країни походження. Крім того, виявлено четверо іноземців, які вчинили злочини на території України. Серед правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, — вбивство, розбій, крадіжка та незаконне поводження зі зброєю.

З 1 по 31 серпня в Донецькій області тривають загальнодержавні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Операція спрямована на протидію нелегальній міграції, а також виявлення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в Україні.

Поліцейські затримали чотирьох громадян інших держав, причетних до скоєння злочинів в Україні. Громадянин РФ заарештований на 60 діб за підозрою у вчиненні розбою та крадіжки. Ще один іноземець був зупинений з переробленим пістолетом, а інший скоїв ДТП, в якому постраждала жінка. Йому також вже повідомлено про підозру. Правопорушники притягуються до кримінальної відповідальності.

Затримані 7 нелегальних мігрантів, відносно яких приймаються рішення про примусове повернення та видворення із забороною в’їзду в Україну на три роки.

Встановлені 59 іноземців, які порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. На порушників складені адміністративні протоколи та стягнуто штрафів на загальну суму майже 56 тисяч гривень.

Вчора, 10 серпня, при відпрацюванні в Маріуполі силами працівників управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, управління карного розшуку і патрульної поліції Донецької області спільно з прикордонною та міграційною службами, було виявлено низку осіб, які незаконно перебували на території України. Серед них – раніше судимий за грабіж громадянин Білорусі, якого буде примусово повернуто на Батьківщину із забороною в’їзду в Україну строком на 3 роки.

Відносно 5 з них складені протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Двоє іноземців підлягають примусовому поверненню за межі України, чотирьом скорочено строк перебування в країні.