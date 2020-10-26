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Організовано тимчасовий маршрут напрямком «Драмтеатр» – парк «Веселка»

Опубликовано 27 Окт 2020

З 27 жовтня буде тимчасово організовано тролейбусний маршрут №15В напрямком «Драмтеатр» – парк «Веселка». Він буде працювати у найбільш завантажені години, для забезпечення транспортного сполучення між районами у пікові години.

У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, з урахуванням прохань мешканців міста та проведеним аналізом формування пасажиропотоку, його стійкості та направленості.

З більш детальнішим розкладом руху та фактичним рухом на маршрутах є можливість ознайомитись на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу).

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