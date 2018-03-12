Оригінальна виставка «Аура Лазарева і її захоплення аніме»

17 березня в 15-00 в Мобільній галереї «Світ захоплень» Центральної міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка відкрилася нова оригінальна виставка. Юна художниця, учениця ЗОШ № 54 та ізостудії дитячо-юнацького клубу ім. В. Попенченко, Аура Лазарева захоплюється аніме і активно малює улюблених героїв.

Аніме — це жанр японської мультиплікаційної анімації, яка розрахована, в основному, на дорослу аудиторію і відрізняється характерною манерою відтворення персонажів і фонів. Слово «аніме» походить від англійського слова animation — «одухотворення».

Аура Лазарева надала для експозиції 50 малюнків в стилі аніме, виконаних гелевою ручкою і кольоровими олівцями. Малюнки автора переносять глядачів у незвичайний чарівний простір, в світ пригод, де герої переживають страх і відчай, радість перемоги над злими силами і любов до близьких. Вимальовування почуттів персонажами дуже добре вдається юній художниці.

Познайомитися з творчими роботами аури Лазаревої можна до 30 березня. Вхід вільний: з 10-30 до 19-00