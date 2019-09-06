Оркестр поліції Донеччини змагався у музичному баттлі

Поліцейські музиканти взяли участь у видовищній «битві» оркестрів, яка відбулася вчора у Маріуполі. Чотири оркестри грали для маріупольчан на честь Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Справжнє музичне свято влаштували для відвідувачів Театрального скверу оркестри Головного управління Нацполіції в Донецькій області, військової частини 3057 Національної гвардії, Державної служби надзвичайних ситуацій в Донецькій області та естрадно-духової музики Маріупольської камерної філармонії.

Поліцейський оркестр під диригуванням Володимира Новікова тішив публіку українською музикою – кращими зразками патріотичних, ліричних і танцювальних мелодій та пісень. А ще музиканти здивували своїх слухачів виконанням саундтреку до відомої комедії «Поліцейська Академія».

Під час баттлу лунали мелодії на будь-який смак – як класичні, так і рокові, в тому числі – попурі з хітів Фредді Меркьюрі. Неординарний захід згуртував маріупольців від малого до великого під шляхетними гаслами миру, дружби та єдності.

Нагадаємо, саме оркестр поліції Донецької області ще у 2014 році надихнув Голову Національної поліції України Сергія Князєва відродити діяльність поліцейських музичних колективів.

Крім того, представники Донецької області разом з хмельницькими колегами у складі об’єднаного оркестру Нацполіції у минулому році гідно представили Україну на міжнародному фестивалі в Німеччині«Musikparade-2018».