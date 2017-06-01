Оркестры полиции Закарпатья и Донетчины подарили мариупольцам частицу своей души

Волшебная «Смерека», «Коломийка», « І я на небі» - со сцены в парке имени Гурова (Кальмиусский район) доносились слова известных украинских композиций и музыка к мировым фильмам. От танцев под мелодичные голоса солистов восточных и западных оркестров полиции не могли удержаться ни взрослые, ни дети.

Влюбленные, бабушки с внуками, компании молодежи и супругов, прогуливаясь по парку, на побережье реки Кальмиус, останавливаются и улыбаются, заслушав знакомые ритмы. На сцене необычно — по музыкальными инструментами люди в погонах. Узнав, кто играет, улыбаются еще больше. Не часто в прифронтовом регионе можно увидеть полицейских в такой необычной обстановке. Два оркестра ГУНП в Донецкой и Закарпатской областях под открытым небом подарили настоящий праздник обычным жителям.

Месяц назад в Хусте и Ужгороде эти музыканты играли на главных площадях, доказывая в своих песнях, что Украина — единая. На этот раз закарпатцы посетили дончан по приглашению-ответу замглавы Нацполиции Украины — начальника полиции Донетчины Вячеслава Аброськина. Это — продолжение проекта «Восток и Запад вместе» и переход на новый уровень дружбы не только детей, но и правоохранителей двух регионов.

Во время приветствий мариупольских патрульных на Театральной площади впервые не по очереди, а в одну тональность оркестры Востока и Запада сыграли гимн Украины.

Руководитель оркестра полиции Донетчины Иван Лужный признается, что это очень просто.

- Однажды мы потренировались и вот сыграли. Это не сложно, когда играют профессионалы. Есть определенная тональность, которая общая для всей Украины, утверждена Верховной Радой Украины.

Эти слова подтверждает и его коллега из Закарпатья. И оружие удержит в руках, и дирижерскую палочку майор полиции Александр Беловича. Он отмечает, что несмотря на много общего, есть и существенные различия в игре его коллектива и товарищей «по инструменту» другого региона.

- Оркестр Донетчины более современно исполняет музыку эстрадную, украинскую, популярную. У нас пограничный район, область, поэтому мы должны выполнять музыку всех ближайших соседних государств, — говорит офицер полиции.

Иван Лужный добавляет, что у закарпатцев упор идет на инструментальные произведения зарубежных композиторов.

- Камерный оркестр, минимум вокала. У нас несколько иначе. Мы играем украинские патриотические — вокальные с оркестром.

И правда, саундтреки из «Звездных войн» и «Пиратов Карибского моря», выполненные на духовых инструментах, удивляют слушателей, впервые слышат необычное, тем не менее, удивительное звучание любимых мелодий.