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ОСББ Маріуполя організують локальне сортування відходів

Опубликовано 13 Апр 2020

мусор сортПокращення довкілля  - серед пріоритетів країн усього світу.   Впровадження досвіду Євросоюзу в питанні управління відходами поки тільки планується в Україні. Проте у Маріуполі ОСББ мають можливість організувати локальне сортування твердих побутових відходів.

Управління з питань розвитку та підтримки ОСББ департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури міської ради допомагає у цьому питанні.  ОСББ  рекомендували бути екологічно відповідальними та  звернути увагу на проблему сортування сміття. При правильному підході – це стане також  бонусом у  поповненні бюджету ОСББ. Деякі з них  дослухалися цих порад. Вони звернули увагу на проєкт «Забиваємо баки», який виграв у програмі грантів від Громадської бюджету, у проєкті «Місто — нашими руками» Групи Метінвест.

На сьогодні для реалізації проєкту  закуповується 138 пластикових баків об’ємом по 120 л для роздільного збору побутових відходів — паперу, пластику, скла. Вони встановлюються  в під’їздах багатоповерхових будинків. Роздруковані інформаційні плакати в кожен під’їзд та  інформаційні листівки у кожну квартиру розповсюджує правління ОСББ.

Деякі ОСББ давно збиралися сортувати сміття, але не могли придбати баки. Сьогодні в рамках проєкту в 16 ОСББ обладнали спеціальний майданчик, де встановили три контейнери — для пластику, скла та паперу. За планом ще 39 будинків.

Наприклад, ОСББ по проспекту Перемоги, 133  вже з користю «Забивають баки». «До програми сортування сміття приєдналися нещодавно. Людям  звикнути до сортування вторинної сировини було не просто. Однак зараз майже всі сусіди дбають про навколишнє середовище. Вже домовилися з підрядником, який буде вивозити відходи», — ділиться голова ОСББ «Перемоги 133» Ірина Бондарчук.

Крім того, за окремий збір скла, пластику і паперу ОСББ отримує гроші. За словами голови ОСББ, з початку сортування 15 лютого цього року вивозили сміття вже два рази. Сума складає 555 грн. Вона  вже отримана на рахунок. І хоча гроші невеликі, але вони прийшли  нізвідки  і стали приємною надбавкою у власний добробут ОСББ.

Голови ОСББ вдячні за підтримку та нові рішення, які допомагають змінювати не тільки будинок, двір, а й робити навколишнє середовище краще.

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