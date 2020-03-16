Департамент охорони здоров’я Маріупольської міської ради інформує про основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції. Захистити своє здоров’я і здоров’я, оточуючих можна, дотримуючись таких правил:

регулярно мийте руки

регулярно обробляйте руки спиртовмісних засобом або мийте їх з милом не менше 20 секунд.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб’є його.

дотримуйтеся дистанції в громадських місцях

тримайтеся від людей на відстані як мінімум 2 метрів, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як 2019 nCoV, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.

по можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот

Навіщо це потрібно? Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук в організм.

дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

при кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом

Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.

при підвищенні температури, появу кашлю і скруті дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою

якщо ви відвідували райони поширення, де реєструється 2019 nCoV, або тісно спілкувалися з кимось, у кого після поїздки спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, повідомте про це працівнику

Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і утруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких в залежності від скоєних пацієнтом поїздок і його контактів може бути COVID-19.

Слідкуйте за новітньою інформацією на офіційних сайтах МОЗ і НСЗУ виконуйте рекомендації медичних фахівців!

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