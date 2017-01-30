От «мы так похожи» к «мы такие разные»

Большинство пар сближаются потому, что имеют общие интересы, вкусы и взгляды. Нередко отношения начинаются с фразы «мы так похожи», но с течением времени эта схожесть исчезает и на смену ей приходит отчужденность из-за разности суждений. Я предлагаю несколько теорий, почему так происходит.

1. Согласно первой – изначально влюбленные замечают друг в друге только положительные стороны, буквально выискивая общие черты между собой. Вдобавок страсть, присущая новым отношениям, затмевает любое не только логическое, но и адекватное мышление касательно второй половины. Также появление нового человека в жизни привносит изменения в ее режим, и за процессом приспособления к ним приходится иногда поступаться своими интересами. Но на первых порах это нисколько не настораживает, а, наоборот, только подстрекает к новым подвигам ради любимых.

2. Вторая теория основывается на том, что поначалу человек ослеплен новыми отношениями, однако в быту постепенно появляются камни преткновения, и чем длительнее проживание, тем больше их становится. Поэтому паре приходится идти на компромиссы, закрывая глаза на свои желания в пользу второй половины. Но со временем это превращается в привычку и человек меняется. Получается, люди становятся разными из-за их усиленного стремления изменить друг друга во время совместной жизни.

3. Согласно третьей теории, разрыв на основании «мы такие разные» происходит по той причине, что люди попросту развиваются, поднимаются по собственной эволюционной лестнице. И это развитие не всегда идет по одному пути у двух партнеров. Иногда бывает и так, что один человек совершенствуется, а другой остановился на определенном этапе и не видит необходимости в улучшении своих качеств.

Если ваши отношения начались с фразы «мы так похожи», а сейчас вы стоите перед лицом расставания из-за вывода «мы такие разные», попробуйте проанализировать ситуацию и понять, какой теории наиболее соответствуют ваши отношения. В любом из случаев можно объяснить партнеру причину изменений и привести отношения к общему знаменателю. Ведь не всегда хорошо, если возлюбленные схожи между собой. Дополнять друг друга – вот основа крепкого союза.

Виктория Гребенюк