Откровенная исповедь «из-за решетки» опытного мошенника

«Алло, это клиентская поддержка банка», — с таких слов начинается телефонный разговор, как действительных сотрудников финансовых учреждений, так и тех, чья единственная цель — незаконно обогатиться. Каким образом происходит дальнейшая махинация, рассказывает тот, кто воплотил в жизнь не одну мошенническую схему. Он ломает стереотипы и признается, что именно легкомыслие собеседников помогает ему «зарабатывать».

Впервые мужчина узнал о банковском мошенничестве в 2007 году через сеть Интернет, а затем усовершенствовал преступную схему и понял — она ​​работает. Сейчас вспоминает те времена с улыбкой… времени на размышления у него достаточно — впереди ждет наказание за очередную аферу. «Заработок от 10 до 50 000 гривен в день, где заработать такие деньги?», — начинает разговор задержанный.

Первый шаг — узнать мобильный телефон и элементарные анкетные данные будущей жертвы. Несколько часов в социальных сетях — и начальная база с потенциальными «клиентами» готова. Такие подробности, как возраст, не имеют значения, главное, чтобы материальный достаток был средним или высоким. Помогают вычислить это — фото, выложенные на странице. Отдых за границей? Селфи в авто? — все это только «на руку» тем, кто вынашивает преступный умысел.

Далее — набор номеров из списка. «Алло, вас приветствует клиентская поддержка банка, пока мы проводим увеличение кредитного лимита. Хотите ли вы воспользоваться нашей услугой?». И тут начинается самое интересное — ответ на самом деле не имеет значения, ведь «да» или «нет», а комбинация цифр одинакова. Та, которая в дальнейшем позволит воспользоваться переадресацией вызовов с телефона потерпевших на номер мошенника. Это откроет доступ к расчетному счету последних.

«Нет, не нужно, у меня кредитный лимит 50 тысяч. — О, как хорошо. Тогда отказывайтесь с помощью комбинации. И эти 50 тысяч становятся не его, а мои», — снова улыбается задержанный.

Первый удачный результат для него, как бальзам. «Это сейчас люди многое знают, а раньше все по-другому было. Никто даже не догадывался, что у них с карточек исчезают деньги. Они приходили в банк и там истерики закатывали — как так. Но возвращались домой ни с чем. А сейчас заявления пишут, жалуются».

На вопрос, знает ли он, что жертвами мошенников становятся пенсионеры, мужчина отвечает категорично: «Быть ​​такого не может. Молодежь легче обмануть, чем пенсионеров. Эти такие, что 150 раз в банк перезвонят, потом в банк сходят. А молодые, они всегда спешат. Спасибо, молодцы».

Руководитель оперативно-поискового сектора управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Дмитрий Ногин говорит, что на 100% быть уверенным, что на другом конце трубки с вами не разговаривает мошенник, нельзя.

- Единственный способ уберечь себя — это понять, что конечной целью каждого должно быть сохранение собственных персональных данных. Потому что, кто владеет информацией — владеет миром. Если мошенник получает информацию о вас, даже если в определенное время он не сможет ее использовать, он все равно оставит ее себе и использует ее в любом случае, как только получит доступ к тому или иному ресурсу платежной системы, — утверждает Ногин.

И добавляет, что настоящий сотрудник банка ни в коем случае не будет пытаться в телефонном разговоре завладеть персональными данными своего клиента, потому что сбор и хранение их предусматривает письменное согласие владельца счета на те или иные действия.

Совет у опытного оперативника один — все вопросы решать только в отделениях банка, чтобы иметь возможность внимательно перечитать условия предоставления тех или иных финансовых услуг, порядок их включения и отключения, а также их особенности для вас, как для клиента.