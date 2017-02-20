Открылся турнир по рукопашному бою памяти погибшего спецназовца

8 команд, 4 почетных судей, полный зал болельщиков и воздух, наполненный бурными эмоциями, - в прифронтовом городе открылся первый турнир среди полицейских, посвященный памяти Виталия Мандрыка, который погиб, защищая Мариуполь от терактов в 2015 году. Ежегодный турнир в его честь инициирован главой полиции Донетчины Вячеславом Аброськиным при поддержке профсоюза аттестованных работников ГУНП в Донецкой области.

23 февраля 2015 года в Мариуполе 27-летний Виталий вместе с товарищами остановил машину для проверки. Люди в авто открыли по полицейским огонь и пытались сбежать. Оказалось, они были не простыми гражданами, а хорошо подготовленными диверсантами, которые планировали в городе серию терактов. До последнего борясь со злоумышленниками, молодой боец ​​спецподразделения «Сокол» погиб на месте. Впоследствии его товарищам удалось разоблачить всех участников преступной группы. Массовая гибель людей была предупреждена. Но одна девушка осталась без мужа, а одна годовалая девочка — без отца.

И сегодня открылся первый день соревнований первого турнира по рукопашному бою среди полицейских памяти Виталия Мандрыка.

- Уже вторая годовщина гибели нашего сотрудника спецподразделения, молодого человека, который мог бы еще жить и жить. Но его нет. Но благодаря его работе, его службе, остались жить мы, остались и стоят на месте мосты, которые хотели уничтожить те люди, которые пришли на нашу землю с целью захвата, дестабилизации ситуации и чтобы ввести нас в хаос. Сегодня мы даем новую жизнь имени Виталия Мандрыка. Благодаря всем нам его имя будет жить вечно в наших сердцах, — обратился ко всем присутствующим генерал Аброськин.

Он поблагодарил организаторов, тренеров, судей и всех сотрудников полиции, которые поддержали эту идею и готовились к соревнованиям.

Государственный флаг Украины — как символ открытия турнира — поднял мальчик из школы-интерната №2, который приехал в Мариуполь из Марьинки. Этот ребенок переживал обстрелы террористов в родном городе и очень хорошо знаю цену того подвига, который совершил Виталий Мандрык. Вместе с ним государственный флаг поднял начальник управления «КОРД».

В рамках показательного выступления первыми на татами вышли участники «Лиги будущих полицейских» и ученики лицей-школы №48, которые поразили всех своими навыками владения боевым искусством и приемами по рукопашному бою.

После этого стартовали соревнования и начались по-настоящему ожесточенные бои. Всего в соревнованиях принимают участие 8 команд из подразделений полиции Донецкой области — команда «КОРД», роты полиции особого назначения, Центрального Бахмутского, Краматорского, Славянского, Покровского и Волновахского отделов полиции.

В спортивной борьбе сошлись сотрудники различных подразделений полиции Донетчины: боец ​​«Корд» сражался за победу со следователем, оперуполномоченный — с участковым, сотрудник ювенальной превенции — с бойцом роты спецназначения.

Свою первую победу уже одержал 23-летний оперуполномоченный Марьинского отделения полиции Артем. Молодой правоохранитель уверен, что физический уровень подготовки полицейского, который несет службу в зоне проведения антитеррористической операции, должен быть на высшем уровне.

- Сотрудник полиции должен быть подготовлен на все 100%, ведь в зоне проведения АТО он является и помощью гражданам, и их опорой, — говорит парень. Его цель — только победа, таким образом хочет проверить, какой уровень подготовки у него самого. Полицейским житель Курахово решил стать, глядя на своего деда-правоохранителя. Служить своей стране планирует так же до конца.

В перерывах между схватками перед болельщиками выступал оркестр ГУНП в Донецкой области и различные коллективы города, среди которых — народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена» и образцовый театр эстрадного танца «Релеве».

Команда-победитель турнира будет определена завтра, 22 февраля, в финальных боях.