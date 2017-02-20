Открылся турнир по рукопашному бою памяти погибшего спецназовца
8 команд, 4 почетных судей, полный зал болельщиков и воздух, наполненный бурными эмоциями, - в прифронтовом городе открылся первый турнир среди полицейских, посвященный памяти Виталия Мандрыка, который погиб, защищая Мариуполь от терактов в 2015 году. Ежегодный турнир в его честь инициирован главой полиции Донетчины Вячеславом Аброськиным при поддержке профсоюза аттестованных работников ГУНП в Донецкой области.
23 февраля 2015 года в Мариуполе 27-летний Виталий вместе с товарищами остановил машину для проверки. Люди в авто открыли по полицейским огонь и пытались сбежать. Оказалось, они были не простыми гражданами, а хорошо подготовленными диверсантами, которые планировали в городе серию терактов. До последнего борясь со злоумышленниками, молодой боец спецподразделения «Сокол» погиб на месте. Впоследствии его товарищам удалось разоблачить всех участников преступной группы. Массовая гибель людей была предупреждена. Но одна девушка осталась без мужа, а одна годовалая девочка — без отца.
И сегодня открылся первый день соревнований первого турнира по рукопашному бою среди полицейских памяти Виталия Мандрыка.
- Уже вторая годовщина гибели нашего сотрудника спецподразделения, молодого человека, который мог бы еще жить и жить. Но его нет. Но благодаря его работе, его службе, остались жить мы, остались и стоят на месте мосты, которые хотели уничтожить те люди, которые пришли на нашу землю с целью захвата, дестабилизации ситуации и чтобы ввести нас в хаос. Сегодня мы даем новую жизнь имени Виталия Мандрыка. Благодаря всем нам его имя будет жить вечно в наших сердцах, — обратился ко всем присутствующим генерал Аброськин.
Он поблагодарил организаторов, тренеров, судей и всех сотрудников полиции, которые поддержали эту идею и готовились к соревнованиям.
Государственный флаг Украины — как символ открытия турнира — поднял мальчик из школы-интерната №2, который приехал в Мариуполь из Марьинки. Этот ребенок переживал обстрелы террористов в родном городе и очень хорошо знаю цену того подвига, который совершил Виталий Мандрык. Вместе с ним государственный флаг поднял начальник управления «КОРД».
В рамках показательного выступления первыми на татами вышли участники «Лиги будущих полицейских» и ученики лицей-школы №48, которые поразили всех своими навыками владения боевым искусством и приемами по рукопашному бою.
После этого стартовали соревнования и начались по-настоящему ожесточенные бои. Всего в соревнованиях принимают участие 8 команд из подразделений полиции Донецкой области — команда «КОРД», роты полиции особого назначения, Центрального Бахмутского, Краматорского, Славянского, Покровского и Волновахского отделов полиции.
В спортивной борьбе сошлись сотрудники различных подразделений полиции Донетчины: боец «Корд» сражался за победу со следователем, оперуполномоченный — с участковым, сотрудник ювенальной превенции — с бойцом роты спецназначения.
Свою первую победу уже одержал 23-летний оперуполномоченный Марьинского отделения полиции Артем. Молодой правоохранитель уверен, что физический уровень подготовки полицейского, который несет службу в зоне проведения антитеррористической операции, должен быть на высшем уровне.
- Сотрудник полиции должен быть подготовлен на все 100%, ведь в зоне проведения АТО он является и помощью гражданам, и их опорой, — говорит парень. Его цель — только победа, таким образом хочет проверить, какой уровень подготовки у него самого. Полицейским житель Курахово решил стать, глядя на своего деда-правоохранителя. Служить своей стране планирует так же до конца.
В перерывах между схватками перед болельщиками выступал оркестр ГУНП в Донецкой области и различные коллективы города, среди которых — народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена» и образцовый театр эстрадного танца «Релеве».
Команда-победитель турнира будет определена завтра, 22 февраля, в финальных боях.