Открытие художественной выставки Андрея Чебыкина

Художественный музей им. А.И.Куинджи представляет персональную выставку произведений президента Академии искусств Украины, ректора Академии искусств Украины, Народного художника Украины, лауреата Государственной премии им. Т.Г.Шевченко Чебыкина А.В. Выставка посвящена 100-летию Академии искусств Украины, и 70-летию со дня рождения Чебыкина А.В. Она включает 80 ретроспективных графических произведений художника.

За 35 лет деятельности Андрей Владимирович Чебыкин создал своеобразную школу эстампа, руководит мастерской свободной графики Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Он работает в области станковой, книжной графики. Созданные им графические серии поражают глубиной мысли и выразительностью художественной формы, элегантной раскованностью исполнения. Среди важных художественно-пластических принципов есть сочетание метафорического языка символов и знаков с пластическими качествами фактуры графических материалов (бумаги, картона и т.д.).

Самые известные графические серии А.В. Чебыкина — «Солдатские будни» (1972-1973), «Космические офорты» (1976), «Космос-Земля» (1986), иллюстрации к литературным произведениям (1977-1990) и другие.

Художественный проект стартовал в Киеве, дальше экспонировался в городах Николаев, Одесса, Измаил и будет путешествовать по разным городам Украины.

Открытие выставки состоится 22 июля в 14:00 по адресу: ул. Георгиевская, 58 (художественный музей им. А. И. Куинджи).