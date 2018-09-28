Озброєний наліт на міні-маркет

Сьогодні вранці зловмисник скоїв черговий озброєний наліт, увірвавшись у масці з пістолетом в міні-маркет. Погрожуючи зброєю, нападник поклав на підлогу продавця, охоронця та відвідувача, заволодів касою та намагався втекти на таксі. Але на нього вже чекали поліцейські. В ході штурму автомобіля за участі спецпризначенців КОРДу підозрюваний у розбійному нападі та спільники були обеззброєні та затримані.

Організатором нальоту став раніше судимий за розбій і крадіжки наркозалежний маріуполець, якому терміново були потрібні гроші на дозу метадона. Було встановлено, що саме він вже два тижні тероризує Маріуполь, скоюючи напади на магазини та аптеки.

Напередодні розшуковці отримали інформацію про підготовку чергового розбійного нападу, однак не знали, який саме об’єкт стане ціллю злочинців. Тому з ризиком для життя «вели» підозрюваного, не випускаючи з поля зору ані на хвилину.

Близько 6.50 він напав зі зброєю на цілодобовий магазин. Тримаючи на мушці жінку-продавця та охоронця, нальотчик забрав 4,5 тисячі гривень з каси. На виході з магазину втікач зіткнувся з випадковим покупцем та під дулом пістолету змусив його лягти на землю.

Поряд на розбійника вже чекало таксі, але через 10 метрів автомобіль злочинців у русі був блокований групою захоплення. Бійці спецпідрозділу КОРД застосували для зупинки транспорту світлошумову гранату.

Підозрюваний, а також двоє поплічників, були затримані. У нападника вилучено маску, викрадені гроші та зброю. Встановлено, що пістолет є пневматичним, хоча зовні зроблений під бойовий.

Нападник перевіряється на причетність до 5 аналогічних злочинів, вчинених на території Маріуполя. Він затриманий в прядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому інкримінується ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій», яка передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.