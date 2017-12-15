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Парад жителів з символами року «Гав-парад»

Опубликовано 23 Дек 2017

1513778462-973Запрошуємо маріупольців прийняти участь в незвичайному параді з символами року «Гав-парад».

24 грудня на Театральній площі розпочнеться «Гав-парад!» — жителі і гості міста пройдуться в ході з символами нового 2018- го року — собаками. Взяти участь можуть усі, хто приведе з собою чотириногого друга. Старт заходу о 12.00 на Театральній площі. Маршрут «Гав-параду!»: Театральна площа, Театральний сквер і фонтан. Бажана наявність новорічної символіка на всіх учасниках свята, плакати з привітаннями і т.д.

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