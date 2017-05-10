С каждым годом всё дальше и дальше уходят в прошлое события Второй мировой войны. В живых осталось мало ветеранов, но мы не имеем права забыть то, что происходило в стране в огневые сороковые. Библиотекари детской библиотеки им. К.И. Чуковского совместно с заведующей библиотекой школы №20 Т.М. Аникиной провели для учащихся 4 класса патриотический час «Маленький солдат большой войны». С замиранием сердца ребята прослушали рассказы библиотекарей о поступках маленьких героев, которые наравне со взрослыми боролись с врагом. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет, но они не согнулись под этой тяжестью, а стали только сильнее духом.

Учащиеся 6- класса побывали на уроке мужества «Во имя павших и живых». Читатели узнали о героях войны и подвигах на полях сражений, о стойкости тружеников тыла в военные годы.

Театр книги «Радуга» детской библиотеки им. К.И. Чуковского также был посвящен Дню Победы. Библиотекари вместе с читателями подготовили и провели литературно-музыкальную композицию «Эх, путь-дорожка фронтовая». Дети услышали о том, как много стихов и песен было написано во время войны. Они рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердца на привале, помогали выстоять, выжить, дождаться конца войны и победы над врагом. Песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Вспомнили любимые песни военной поры, прочитали стихи о войне и победе Лины Костенко, Константина Симонова, Булата Окуджавы и других поэтов. Библиотекари рассказали об истории написания известных песен «Катюша», «Землянка», «Смуглянка» и «Огонек».

Такие встречи, особенно в дни празднования Победы во Второй мировой войне, помогают привить чувство любви к своей Родине и гордости за ее героическое прошлое и настоящее.

Лариса Николенко