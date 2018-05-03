Патрони та згортки коноплі вилучили у маріупольця

Окрім набоїв у спальній кімнаті та гаражі чоловіка поліцейські виявили декілька пакетів з наркотичною речовиною. Наразі проводиться перевірка.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники Лівобережного відділення поліції отримали інформацію, що один з місцевих мешканців зберігає вдома боєприпаси.

При проведенні санкціонованого обшуку у спальній кімнаті 22-річного чоловіка виявили та вилучили 11 патронів.

Окрім боєприпасів в одному з ящиків правоохоронці виявили та вилучили паперовий згорток та поліетиленовий пакет з марихуаною. А у гаражі знаходився цілий «запас» наркотичної речовини — 5 пакетів коноплі.

Зі слів зловмисника, патрони йому подарували знайомі, а наркотики зберігав для особистого використання.

Наразі проводиться перевірка. Вилучене направлено на експертизу.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Покарання за даний вид правопорушення – до 3 років позбавлення волі.