Патроны, ракеты, запал к гранате, наркотики — багаж пассажира поезда

Патроны, ракеты, запал к гранате, конопля и принадлежности для ее курения — с таким багажом пассажир планировал сесть в поезд, который должен был доставить его домой. Правоохранители запрещенные предметы изъяли. Гость привлекается к уголовной ответственности.

«Сувениры на память» — это формулировка уже стала привычной для нарядов полиции, которые почти ежедневно изымают опасные предметы у жителей, следующих авто- или железнодорожным сообщением в мирные регионы Украины. Никто из задержанных пояснить дальнейшую судьбу таких сувениров не может, как и рассказать о цели транспортировки опасных предметов. Жители, которые побывали в зоне ведения активных боевых действий и видели последствия от применения смертоносных предметов, складывая дорожные чемоданы, даже не задумываются над тем, к чему может привести единственное неосторожное движение с оружием или боеприпасами.

Сегодня на железнодорожном вокзале внимание наряда привлек один из пассажиров, который, увидев правоохранителей, развернулся и направился в противоположном направлении. Такое странное поведение стало поводом для установления его личности и осмотра вещей. 20-летний житель другой области среди одежды распределил патроны различного калибра (36 штук), сигнальные патроны и ракеты, запал к гранате и коноплю.

«В память о войне», — говорит парень на вопрос правоохранителей относительно предназначения багажа. Наркотик пассажир приготовил для собственного употребления — полицейские вместе с вышеизложенными предметами изъяли и принадлежности для его курения.

Сейчас все предметы изъяты и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовных производств за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины) и наркотических веществ (ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, — до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители еще раз напоминают жителям и гостям города об опасности, что кроется за изделиями, предназначенными для войны, и призывает беречь свою жизнь и жизнь других граждан. Добровольное разоружение предусматривает освобождение от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины.