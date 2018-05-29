Патрульній поліції Маріуполя – два роки

30 травня 2016 року нові патрульні поліцейські присягнули на вірність українському народу та вийшли на перше чергування. Спокій на вулицях та довіра жителів — результат дворічної служби в прифронтовому місті. З другою річницею колег-правоохоронців привітав начальник Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин.

Урочисте шикування відбулося у Міському саду. Привітати поліцейських прийшли привітати також начальник поліції Маріуполя Микола Побойний, радник керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Дмитро Ляшов, секретар Маріупольської міськради Степан Махсма, волонтери, рідні, жителі міста, дорослі та діти.

Серед тих, хто два роки служить та захищає маріупольців, — учасники бойових дій та звичайні громадяни, які прагнули змін. Вони несуть службу у режимі 24/7, першими прибувають на допомогу громадянам. За два роки патрульними опрацьовано понад 84 тисячі викликів, що надійшли на лінію 102.

«Із завданнями, які вам були доручені два роки тому, ви впоралися на відмінно. Підтвердженням цього є стрімке зростання рівня довіри до поліції, зниження вуличної злочинності на 40%. Впродовж цих років ми разом навчалися, і сьогодні Донеччина є першою в країні, де започатковуються новітні проекти з безпеки, зокрема, «Ластівка», — звернувся до патрульних поліцейських начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин.

Він відзначив, що лави Національної поліції будуть поповнюватися фахівцями з патрульної поліції. Таким чином, у роботу впроваджується нова філософія поліції — не як карального органу, а підрозділу, що надає якісні поліцейські послуги.

За дорученням міністра внутрішніх справ України, Голови Нацполіції Микола Семенишин вручив нагороди кращим патрульним поліцейським та запевнив керівника патрульної поліції області Михайла Вершиніна у подальшій підтримці.

Святковий настрій присутнім дарував оркестр ГУНП в Донецькій області. На завершення маріупольці вітали патрульну поліцію з днем народження біля відкритого мікрофону.