Передачка в следственный изолятор конопли, замаскированной под чай

На стационарном посту сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль под управлением 50-летней жительницы соседней области. В багажнике транспортного средства правоохоранители обнаружили пакет с измельченным наркотическим растением. За хранение наркотика злоумышленнице грозит до 3-х лет лишения свободы.

Полицейские, которые несут службу на блокпосту, остановили автомобиль «ВАЗ-21099» для проверки документов. В ходе осмотра авто служебная собака, натренированная на поиск запрещенных веществ, задержалась у багажного отсека и подала знак кинологу. Открыв его, правоохранители обнаружили пакет, в котором находилось много упаковок из-под чая. Однако в них находился совсем не чай, а измельченная высушенная конопля.

Женщина пояснила, что в тот день знакомая попросила ее передать из Запорожья продуктовую посылку своему мужу, который сейчас находится в одном из следственных изоляторов города Мариуполя. Подследственная утверждает, что ничего не знала о наркотике. Правдивость ее слов предстоит установить в ходе досудебного расследования.

В настоящее время упаковки с наркотиками изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения по даному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.