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Переможці маріупольского конкурсу «Краща книга року-2020»

Опубликовано 29 Сен 2020

книгиВідбулося нагородження переможців Десятого відкритого міського конкурсу «Краща книга року-2020» в рамках фестивалю «Книга і преса Маріуполя». За підтримки департаменту культурно-громадського розвитку.

На конкурс було подано 46 книг за 12 номінаціями. Серед них 3 колективних збірки поезії та прози. Учасниками стали майже 200 авторів, в їх числі 32 автори індивідуальних книг. Вік учасників конкурсу – від 30 до 85 років.

Вперше в номінації «Нео. Літ: успіх онлайн» за результатами онлайн голосування були відзначені три книги, які отримали найбільшу кількість голосів користувачів.

Також вперше в конкурсі з’явилися номінації «Документальна проза», «Проза. Гумор» і «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор».

Конкурс проводиться за ініціативою Центральної міської публічної бібліотеки ім. В.Г. Короленка за підтримки департаменту культурно-громадського розвитку. Його мета – виявлення нових імен літературно обдарованих маріупольців і науково-педагогічних працівників. Підвищення їх соціальної активності, бажання примножувати славу Маріуполя та Приазов’я в літературі, науці та освіті.

Призерами Десятого відкритого міського конкурсу «КРАЩА КНИГА РОКУ-2020» визнані книги:

Дипломом Гран-прі отримали книги:

  • «Безмежно вдячна Вам…», «Библиотека мужества», «Велопробег «Мариуполь – Владивосток», «Дивись на мене, як на рівного», «Шахи – можливості без меж» Галини Петрівни Гаєвської (посмертно) та редактора Георгія Петровича Гаєвського;
  • «Изобразительное искусство Мариуполя 2-й половины XIX– XX вв.» Олександра Михайловича Чернова.

Переможець та лауреати номінації «Поезія»:

  • Переможець — книга «Память сердца» Миколи Миколайовича Новосьолова.

Дипломами лауреата нагородили книги:

  • «Сповідь Мазепи. Заповіт Мазепи» Віктора Олександровича Федорова-Шулежка;
  • «Очарование природы» Анатолія Миколайовича Шевченко-Зурнаджі;

Номінація «Проза»:

  • Переможець — книга «Версальское окно» Лідії Семенівни Белозерової.

Лауреати:

  • «Хроніки пса Филимона» Євгена Миколайовича Баля;
  • «Небесные сказки» Наталі Юріївни Спесівцевої;
  • «Нас перелистывает время» Віри Миколаївни Столярчук.

Номінація «Документальна проза»:

  • Переможець — книга «Во имя памяти и любви» Миколи Григоровича Троянова (посмертно), Ніни Миколаївни Луганченко.

Лауреати:

  • «Моей души мгновения» Анатолія Олександровича Проскуріна;
  • «Лист дорослому» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).

Номінація «Проза. Гумор»:

  • Переможець — книга «Записная книжка штурмана» Олександра Івановича Ханенка.

Номінація «Художня література. Антології. Збірки творів»:

  • Переможець — книга «Мариуполь в созвездии Лиры-7» (редактор, укладач Наталя Георгіївна Харакоз).

Лауреати:

  • «Литературные россыпи Мариуполя» (укладач Людмила Василівна Малиновська);
  • «О живом» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).

Номінація «Дитяча література»:

Переможці:

  • «Добрые бабушкины рассказики для детей и не только», «Будь счастлив, Ярик!» Лариси Львівни Закарьян;
  • «Прогулянка з Маріком» Оксани Олександрівни Стоміної.

Номінація «Краєзнавство. Історія»:

  • Переможець — книга «Путь «Планеты» Петра Пилиповича Чирухіна.
  • Лауреат — книга «Покровське – моя Батьківщина!» Леоніда Матвійовича Головешка.

Номінація «Краєзнавство. Мистецтво»:

  • Переможець — книга «Альбом художественных работ» Оксани Дмитрівни Пилипчук.

Номінація «Нео.Літ: успіх онлайн»:

Переможці:

  • «Збірник лабораторних робіт з літератури. 10 клас». Укладач – керівник проекту Олена Миколаївна Ігнатова;
  • «Фантазер-5» Олександра Вікторовича Костецького.
  • Лауреат — книга «Тишина умеет говорить» Вікторії Іванівни Сєрової.

Номінація «Духовна література»:

  • Подяка за участь в конкурсі вручається книзі «Нехристианская болезнь?..» Олександра Петровича Савченка.

Номінація «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор»:

Переможці:

  • Макаренко Любов Василівна та учні Маріупольської школи мистецтв – ілюстратори книги Н.Ю. Спесівцевої «Небесные сказки»;
  • Тітішева Світлана Валеріївна – ілюстратор книг Л.Л. Закарьян «Добрые бабушкины рассказики для детей и не только» та «Будь счастлив, Ярик!»;
  • Чернавська Людмила Владиславівна – ілюстратор книги О.В. Костецького «Фантазер-5».

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