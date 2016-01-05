Переможці маріупольского конкурсу «Краща книга року-2020»

Відбулося нагородження переможців Десятого відкритого міського конкурсу «Краща книга року-2020» в рамках фестивалю «Книга і преса Маріуполя». За підтримки департаменту культурно-громадського розвитку.

На конкурс було подано 46 книг за 12 номінаціями. Серед них 3 колективних збірки поезії та прози. Учасниками стали майже 200 авторів, в їх числі 32 автори індивідуальних книг. Вік учасників конкурсу – від 30 до 85 років.

Вперше в номінації «Нео. Літ: успіх онлайн» за результатами онлайн голосування були відзначені три книги, які отримали найбільшу кількість голосів користувачів.

Також вперше в конкурсі з’явилися номінації «Документальна проза», «Проза. Гумор» і «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор».

Конкурс проводиться за ініціативою Центральної міської публічної бібліотеки ім. В.Г. Короленка за підтримки департаменту культурно-громадського розвитку. Його мета – виявлення нових імен літературно обдарованих маріупольців і науково-педагогічних працівників. Підвищення їх соціальної активності, бажання примножувати славу Маріуполя та Приазов’я в літературі, науці та освіті.

Призерами Десятого відкритого міського конкурсу «КРАЩА КНИГА РОКУ-2020» визнані книги:

Дипломом Гран-прі отримали книги:

«Безмежно вдячна Вам…», «Библиотека мужества», «Велопробег «Мариуполь – Владивосток», «Дивись на мене, як на рівного», «Шахи – можливості без меж» Галини Петрівни Гаєвської (посмертно) та редактора Георгія Петровича Гаєвського;

«Изобразительное искусство Мариуполя 2-й половины XIX– XX вв.» Олександра Михайловича Чернова.

Переможець та лауреати номінації «Поезія»:

Переможець — книга «Память сердца» Миколи Миколайовича Новосьолова.

Дипломами лауреата нагородили книги:

«Сповідь Мазепи. Заповіт Мазепи» Віктора Олександровича Федорова-Шулежка;

«Очарование природы» Анатолія Миколайовича Шевченко-Зурнаджі;

Номінація «Проза»:

Переможець — книга «Версальское окно» Лідії Семенівни Белозерової.

Лауреати:

«Хроніки пса Филимона» Євгена Миколайовича Баля;

«Небесные сказки» Наталі Юріївни Спесівцевої;

«Нас перелистывает время» Віри Миколаївни Столярчук.

Номінація «Документальна проза»:

Переможець — книга «Во имя памяти и любви» Миколи Григоровича Троянова (посмертно), Ніни Миколаївни Луганченко.

Лауреати:

«Моей души мгновения» Анатолія Олександровича Проскуріна;

«Лист дорослому» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).

Номінація «Проза. Гумор»:

Переможець — книга «Записная книжка штурмана» Олександра Івановича Ханенка.

Номінація «Художня література. Антології. Збірки творів»:

Переможець — книга «Мариуполь в созвездии Лиры-7» (редактор, укладач Наталя Георгіївна Харакоз).

Лауреати:

«Литературные россыпи Мариуполя» (укладач Людмила Василівна Малиновська);

«О живом» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).

Номінація «Дитяча література»:

Переможці:

«Добрые бабушкины рассказики для детей и не только», «Будь счастлив, Ярик!» Лариси Львівни Закарьян;

«Прогулянка з Маріком» Оксани Олександрівни Стоміної.

Номінація «Краєзнавство. Історія»:

Переможець — книга «Путь «Планеты» Петра Пилиповича Чирухіна.

Лауреат — книга «Покровське – моя Батьківщина!» Леоніда Матвійовича Головешка.

Номінація «Краєзнавство. Мистецтво»:

Переможець — книга «Альбом художественных работ» Оксани Дмитрівни Пилипчук.

Номінація «Нео.Літ: успіх онлайн»:

Переможці:

«Збірник лабораторних робіт з літератури. 10 клас». Укладач – керівник проекту Олена Миколаївна Ігнатова;

«Фантазер-5» Олександра Вікторовича Костецького.

Лауреат — книга «Тишина умеет говорить» Вікторії Іванівни Сєрової.

Номінація «Духовна література»:

Подяка за участь в конкурсі вручається книзі «Нехристианская болезнь?..» Олександра Петровича Савченка.

Номінація «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор»:

Переможці: