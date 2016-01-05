Переможці маріупольского конкурсу «Краща книга року-2020»
Відбулося нагородження переможців Десятого відкритого міського конкурсу «Краща книга року-2020» в рамках фестивалю «Книга і преса Маріуполя». За підтримки департаменту культурно-громадського розвитку.
На конкурс було подано 46 книг за 12 номінаціями. Серед них 3 колективних збірки поезії та прози. Учасниками стали майже 200 авторів, в їх числі 32 автори індивідуальних книг. Вік учасників конкурсу – від 30 до 85 років.
Вперше в номінації «Нео. Літ: успіх онлайн» за результатами онлайн голосування були відзначені три книги, які отримали найбільшу кількість голосів користувачів.
Також вперше в конкурсі з’явилися номінації «Документальна проза», «Проза. Гумор» і «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор».
Конкурс проводиться за ініціативою Центральної міської публічної бібліотеки ім. В.Г. Короленка за підтримки департаменту культурно-громадського розвитку. Його мета – виявлення нових імен літературно обдарованих маріупольців і науково-педагогічних працівників. Підвищення їх соціальної активності, бажання примножувати славу Маріуполя та Приазов’я в літературі, науці та освіті.
Призерами Десятого відкритого міського конкурсу «КРАЩА КНИГА РОКУ-2020» визнані книги:
Дипломом Гран-прі отримали книги:
- «Безмежно вдячна Вам…», «Библиотека мужества», «Велопробег «Мариуполь – Владивосток», «Дивись на мене, як на рівного», «Шахи – можливості без меж» Галини Петрівни Гаєвської (посмертно) та редактора Георгія Петровича Гаєвського;
- «Изобразительное искусство Мариуполя 2-й половины XIX– XX вв.» Олександра Михайловича Чернова.
Переможець та лауреати номінації «Поезія»:
- Переможець — книга «Память сердца» Миколи Миколайовича Новосьолова.
Дипломами лауреата нагородили книги:
- «Сповідь Мазепи. Заповіт Мазепи» Віктора Олександровича Федорова-Шулежка;
- «Очарование природы» Анатолія Миколайовича Шевченко-Зурнаджі;
Номінація «Проза»:
- Переможець — книга «Версальское окно» Лідії Семенівни Белозерової.
Лауреати:
- «Хроніки пса Филимона» Євгена Миколайовича Баля;
- «Небесные сказки» Наталі Юріївни Спесівцевої;
- «Нас перелистывает время» Віри Миколаївни Столярчук.
Номінація «Документальна проза»:
- Переможець — книга «Во имя памяти и любви» Миколи Григоровича Троянова (посмертно), Ніни Миколаївни Луганченко.
Лауреати:
- «Моей души мгновения» Анатолія Олександровича Проскуріна;
- «Лист дорослому» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).
Номінація «Проза. Гумор»:
- Переможець — книга «Записная книжка штурмана» Олександра Івановича Ханенка.
Номінація «Художня література. Антології. Збірки творів»:
- Переможець — книга «Мариуполь в созвездии Лиры-7» (редактор, укладач Наталя Георгіївна Харакоз).
Лауреати:
- «Литературные россыпи Мариуполя» (укладач Людмила Василівна Малиновська);
- «О живом» (автор, координатор проекту Оксана Олександрівна Стоміна, Олег Анатолійович Украінцев).
Номінація «Дитяча література»:
Переможці:
- «Добрые бабушкины рассказики для детей и не только», «Будь счастлив, Ярик!» Лариси Львівни Закарьян;
- «Прогулянка з Маріком» Оксани Олександрівни Стоміної.
Номінація «Краєзнавство. Історія»:
- Переможець — книга «Путь «Планеты» Петра Пилиповича Чирухіна.
- Лауреат — книга «Покровське – моя Батьківщина!» Леоніда Матвійовича Головешка.
Номінація «Краєзнавство. Мистецтво»:
- Переможець — книга «Альбом художественных работ» Оксани Дмитрівни Пилипчук.
Номінація «Нео.Літ: успіх онлайн»:
Переможці:
- «Збірник лабораторних робіт з літератури. 10 клас». Укладач – керівник проекту Олена Миколаївна Ігнатова;
- «Фантазер-5» Олександра Вікторовича Костецького.
- Лауреат — книга «Тишина умеет говорить» Вікторії Іванівни Сєрової.
Номінація «Духовна література»:
- Подяка за участь в конкурсі вручається книзі «Нехристианская болезнь?..» Олександра Петровича Савченка.
Номінація «Мистецтво книги. Кращий художник-ілюстратор»:
Переможці:
- Макаренко Любов Василівна та учні Маріупольської школи мистецтв – ілюстратори книги Н.Ю. Спесівцевої «Небесные сказки»;
- Тітішева Світлана Валеріївна – ілюстратор книг Л.Л. Закарьян «Добрые бабушкины рассказики для детей и не только» та «Будь счастлив, Ярик!»;
- Чернавська Людмила Владиславівна – ілюстратор книги О.В. Костецького «Фантазер-5».