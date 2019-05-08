Переможці першого етапу військово-патріотичної гри «Джура»

У міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької гри взяли участь представники 59 шкіл, більшість з яких — активісти громадської організації «Молодіжна ліга майбутніх поліцейських». Співробітники поліції допомагали у підготовці школярів до змагань та підтримували упродовж усіх конкурсів, під час яких діти продемонстрували фізичні й творчі здібності, знання української культури та козацьких традицій.

Сьогодні у Маріуполі відбулося урочисте закриття першого етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької гри військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Її метою є виховання юних патріотів на засадах національної гідності, активної громадянської позиції та здорового способу життя.

У змаганнях на міському рівні брали участь понад 300 школярів, які виконували різні завдання – від спортивних з елементами військової підготовки до мистецьких. Поліцейські ювенальної превенції виступали в ролі тренерів і допомагали дітям підготуватися до випробувань, а також входили до складу журі.

Організатори висловили подяку начальнику поліції Донеччини Миколі Семенишину за сприяння у проведенні патріотичного заходу.

У Маріуполі переможцями стали учні шкіл № 32, 67 та 64, які посіли відповідно перше, друге і третє місце. «Золоті» призери представлятимуть Донеччину на всеукраїнському вишколі в Ізмаїлі.

Учасників гри нагородили начальник відділу ювенальної превенції Головного управління поліції Катерина Шнейдер та керівник поліції Маріуполя Сергій Бичін. Зокрема, трьом командам-переможцям подарували похід у боулінг.

Усіх юних козаків та козачок вітали поліцейський оркестр та ансамбль барабанщиць.