Перевірка за фактом захворювання свиней африканською чумою
До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від представника Держпотребслужби, що на приватному підприємстві у місцевого мешканця померло декілька свиней через захворювання африканською чумою.
На уражену територію негайно виїхали співробітники поліції і міські спеціалісти.
Було встановлено, що всього в господарстві чоловіка знаходилось 37 свиней, яких він купував задля продажу. За минулу добу 8 тварин померло. Останки спрямували на дослідження для підтвердження діагнозу.
У ході перевірки діагноз, який несе загрозу для тварин, підтвердився. Уражених свиней було знешкоджено.
Співробітники поліції забезпечили громадський порядок і безпеку.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.251 (Порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.