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Перевірка за фактом захворювання свиней африканською чумою

Опубликовано 25 Ноя 2017

2_2017-11-23_18-14-07 (2)До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від представника Держпотребслужби, що на приватному підприємстві у місцевого мешканця померло декілька свиней через захворювання африканською чумою.

На уражену територію негайно виїхали співробітники поліції і міські спеціалісти.

Було встановлено, що всього в господарстві чоловіка знаходилось 37 свиней, яких він купував задля продажу. За минулу добу 8 тварин померло. Останки спрямували на дослідження для підтвердження діагнозу.

У ході перевірки діагноз, який несе загрозу для тварин, підтвердився. Уражених свиней було знешкоджено.

Співробітники поліції забезпечили громадський порядок і безпеку.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.251 (Порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.

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