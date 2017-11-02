Перевірка за фактом захворювання свиней африканською чумою

До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від представника Держпотребслужби, що на приватному підприємстві у місцевого мешканця померло декілька свиней через захворювання африканською чумою.

На уражену територію негайно виїхали співробітники поліції і міські спеціалісти.

Було встановлено, що всього в господарстві чоловіка знаходилось 37 свиней, яких він купував задля продажу. За минулу добу 8 тварин померло. Останки спрямували на дослідження для підтвердження діагнозу.

У ході перевірки діагноз, який несе загрозу для тварин, підтвердився. Уражених свиней було знешкоджено.

Співробітники поліції забезпечили громадський порядок і безпеку.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.251 (Порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.