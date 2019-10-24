Перевод часов на зимнее время в эти выходные

Переход на зимнее время в 2019 году произойдет в последнее воскресенье октября – в ночь на 27 октября.

В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Большинство современных гаджетов совершат перевод часов на зимнее время 2019 самостоятельно.

Такой переход на зимнее время объясняется необходимостью экономии энергоресурсов и максимальным использованием светлого времени суток, которого, как мы понимаем, зимой бывает очень немного.

Но медики утверждают, что переход на зимнее время в преобладающем числе случаев отражается на хронических заболеваниях, ухудшает общее самочувствие и обостряет состояние депрессии. Чтобы облегчить состояние нервной системы, избежать эмоциональных перегрузок и стрессовых факторов, больше времени отводите на отдых и общение с близкими людьми, слушайте приятную музыку, посвятите несколько часов любимому хобби.