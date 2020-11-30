Перше тренування жіночої команди з хокею

У Маріуполі стартували перші тренування жіночої команди з хокею. Учасницями стали аматори, які пройшли запис і співбесіду. Заняття будуть проходити на Льодовій арені, три рази на тиждень. Також обов’язковими для хокеїсток стануть заняття в спортзалі.

За словами помічника тренера і ініціатора даного проєкту Катерини Кочерги, мрія створити жіночу хокейну збірну зародилася у неї вже давно. Завдяки підтримці міста і керівництва хокейного клубу, вона отримала можливість на реалізацію.

«У 2013 році я прийшла на перше тренування з хокею. Саме тоді захотіла грати в жіночій збірній. Коли жила в Донецьку, тренувалася з хлопцями і тільки через рік мене взяли в аматорську команду «Легіон», де я стала грати в хокей», — розповіла Катерина Кочерга.

Зараз в жіночій маріупольській команді близько 10 осіб. З назвою поки не визначилися, але багато хто вже називає їх «Сталевими чайками».

В Україні вже є три команди хокеїсток — в Києві, Дніпропетровську та Харкові. Проходить щорічний чемпіонат країни.