Перше засідання Координаційної Ради

На засіданні було затверджено положення Координаційної Ради між Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області, Приазовським державним технічним університетом та Маріупольським державним університетом, а також обрано президію Ради. Очолив її начальник поліції Донеччини Микола Семенишин.

У вересні цього року поліція Донеччини та два провідних маріупольських виші підписали документ, який став продовженням співпраці, започаткованої рік тому. Сьогодні усі сторони знову зібралися разом, щоб обговорити умови функціонування новоствореної Координаційної Ради та окреслити плани на майбутнє.

На зустрічі було ухвалено низку важливих рішень, зокрема підписано положення про Координаційну раду, яка регламентує її діяльність, та обрано Президію.

Одноголосно головою Ради було обрано генерала Семенишина, а його заступниками стали ректори Костянтин Балабанов та В’ячеслав Волошин.

Звертаючись до присутніх, декан соціально-гуманітарного факультету ПДТУ Ірина Марченко проінформувала про обсяг спільних напрацювань та запропонувала підтримувати їх у майбутньому. Серед них – соціологічні опитування щодо визначення рівня довіри населення до поліції, практикуми з української мови та спільне забезпечення правопорядку на вулицях Маріуполя.

Генерал Семенишин під час бесіди розповів, що планується відновлення Міжнародної поліцейської асоціації та запропонував присутнім поповнити її ряди.

Не оминули присутні увагою й підтримання спортивних традицій. Так, незабаром у футбольному поєдинку зійдуться команди двох університетів та поліцейських.

Торкаючись питань безпеки, Микола Семенишин відзначив, що її збереження – пріоритетний напрямок в роботі поліції Донеччини. З цією метою створено Єдиний аналітичний сервісний центр.

- Це унікальна система, яка налічує 700 функцій. Вона дозволяє користуватися новими технологіями та почувати себе в безпеці. Про це повинні знати студенти, — зазначив очільник поліції регіону.

На заході був присутній і студентський актив, серед якого – студент 2 курсу економіко-правового факультету МДУ Сергій Яровий. Звертаючись до Миколи Семенишина, він подякував за можливість бути присутнім на зустрічі і висловив сподівання їх проведення якомога частіше.

«Наша мета — змінити ставлення до поліції. Люди повинні розуміти, що всі ми однакові і не важливо в якій сфері ми працюємо – ми всі робимо корисну роботу для суспільства. Нам потрібно змінити ставлення людей до країни в цілому, змінити ставлення до своєї сім’ї та навколишнього середовища. Треба зрозуміти що тільки за допомогою спілкування, а не сили, ми зможемо змінити майбутнє України», — зазначив Сергій.

Наразі Сергій заочно вивчає правознавство, і в майбутньому планує вступити до лав поліцейських.

А на завершення засідання Ради Микола Семенешин запросив представників вишів на святкування Дня гідності і свободи, а також Другої річниці з дня створення «Ліги майбутніх поліцейських», яке відбудеться вже за тиждень у Краматорську.